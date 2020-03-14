كيف “يختطف” كورونا خلايا البشر؟ باحثون يكشفون “السر القاتل”

2020/03/14 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نجح علماء صينيون وأميركيون في فهم طريقة مهاجمة فيروس “كورونا” المستجد الخلايا البشرية و”اختطافها”، مما قد يسهم في إيجاد طريقة للتصدي له.واستخدم باحثون في جامعة ويستليك الصينية في هانغتشو وجامعة تكساس الأميركية، مجهرا إلكترونيا شديد الدقة، بوسعه التقاط صور لأصغر الجزيئات الحيوية، لفهم كيف يهاجم “كورونا” الخلايا.ولإحداث ضرر في جسم […]

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