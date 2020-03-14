بسبب كورونا.. السفارة الأميركية تنبّه رعاياها في العراق

2020/03/14 | 18:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



علّقت السفارة الاميركية في العراق، السبت، خدمة رعاياها في البلاد وحددت مواقع الكترونية للتواصل معها، ...

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