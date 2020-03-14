الاتصالات السورية تواجه “كورونا” بزيادة باقات الإنترنت

2020/03/14 | 18:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواجهة “كورونا”، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الإنترنت المخصصة للمواطنين.وقالت الوزارة إنها قررت زيادة حجم الاستهلاك بنسبة 50% مجاناً وحسب السرعة لشهر آذارمارس،

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