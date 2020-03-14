بالصور.. السليمانية في ظل كورونا وحظر التجوال

2020/03/14 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خلت شوارع مدينة السليمانية من السكان يوم السبت مع فرض السلطات حظراً للتجوال للوقاية من فيروس كورونا.

وتجولت كاميرا شفق نيوز في شوارع المدينة التي بدت على غير عادتها خاوية إلا من بعض أفراد الأمن وقوات الشرطة التي كانت تتجول للتأكد من تطبيق الحظر.

وبدأ حظر التجوال منتصف ليل الجمعة - السبت ويشمل مدينتي السليمانية وأربيل لمدة 48 ساعة في مسعي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسجل الإقليم 28 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وقاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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