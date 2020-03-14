2020/03/14 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن حجر عائلة زارت قريباً لها في بغداد قبل 4 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن حجر عائلة زارت قريباً لها في بغداد قبل 4 ايام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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