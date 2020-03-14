وزير الصحة يكشف عن طريقة وحيدة للخلاص من كورونا ويؤكد: الفيروس يموت بدرجات الحرارة العالية

2020/03/14 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة محمد جعفر علاوي ، السبت 14 اذار 2020، إن هناك طريقة وحيدة للخلاص من كورونا فيما أش...





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