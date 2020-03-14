شاهد.. موقف حازم للجيش العراقي من التواجد الامريكي

2020/03/14 | 18:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الجيش العراقي القوات الأميركية والأجنبية الأخرى بسرعةِ الانسحاب من الاراضي العراقية وفقاً لقرار البرلمان وذلك بعد عدوان امريكي جوي استهدف العديد...

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