وزير الصحة: الإجراءات التي اتخذها العراق لمواجهة (كورونا) تفوق الدول الاخرى في الشرق الأوسط

2020/03/14 | 18:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، اليوم السبت، على ان الإجراءات التي اتخذها العراق لمواجهة (كورونا) تفوق الدول الاخرى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال في مؤتمر صحفي تابعته الغد برس، ان المرجعية العليا دعمت قرارات خلية الأزمة بشأن التجمعات والزيارات، لافتا الى إغلاق المطاعم والمولات يأتي لمنع انتقال فيروس كورونا بين المواطنين.

واوضح ان الخلاص من خطر فيروس كورونا يتطلب تطبيق توصيات الصحة العالمية، مبينا ان : فيروس كورونا لايعيش في درجات الحرارة العالية.

وتابع ان العراق لديه اكتفاء ذاتي وقرار غلق الحدود لن يؤثر في الأسعار.

واستكمل ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا تفوق وزارات الصحة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال في مؤتمر صحفي تابعته "الغد برس"، ان "المرجعية العليا دعمت قرارات خلية الأزمة بشأن التجمعات والزيارات"، لافتا الى "إغلاق المطاعم والمولات يأتي لمنع انتقال فيروس كورونا بين المواطنين".

واوضح ان "الخلاص من خطر فيروس كورونا يتطلب تطبيق توصيات الصحة العالمية"، مبينا ان "فيروس كورونا لايعيش في درجات الحرارة العالية".

وتابع ان "العراق لديه اكتفاء ذاتي وقرار غلق الحدود لن يؤثر في الأسعار".

واستكمل ان "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا تفوق وزارات الصحة بمنطقة الشرق الأوسط".

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