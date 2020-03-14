حقيقة اصدار القضاء الاعلى حكما باعدام احد المتظاهرين

2020/03/14 | 18:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى بان لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إصدار حكم إعدام بحق احد المتظاهرين او في النية صدور هكذا احكام مستقبلًا.وأوضح المركز ا […]

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