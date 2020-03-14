وزير الصحة: كورونا لا يعيش بدرجات الحرارة العالية وإغلاق المطاعم والمولات لمنع انتقاله

2020/03/14 | 18:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد وزير الصحة جعفر علاوي، اليوم السبت، أن فايروس كورونا لا يعيش بدرجات الحرارة العالية، فيما أشار إلى أن إغلاق المطاعم والمولات جاء لمنع انتقاله.ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن علاوي قوله، إن “إغلاق المطاعم والمولات يأتي لمنع انتقال فيروس كورونا بين المواطنين”.وأضاف أن “الخلاص من خطر فيروس كورونا يتطلب […]

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