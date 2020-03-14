تعليق الدراسة في مصر.. و100 مليار جنيه لمواجهة “كورونا”

2020/03/14 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتخصيص 100 مليار جنيه، في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غدا الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة […]

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