“الصواريخ المكروهة امريكياً” تضرب التاجي مجدداً بدائية رخيصة وتتحدى التحصينات،،سذاجة عسكرية أم “لسعات نحل”؟

2020/03/14 | 18:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد يس عراق: عادت صواريخ الكراد، لتقصف قاعدة التاجي شمال بغداد، وهو الموقع الذي يضم قوات التحالف الدولي متعددة الجنسيات في معسكرات مشتركة مع قوات عراقية.وتقول صحيفة ذا نيويورك تايمز، ان صور منصات صاروخية مخبأة بشكل جيد ومنصوبة باتجاه قواعد امريكية في العراق، اصبحت معهودة منذ دخول القوات الامريكية عام 2003، ويبدو انه الاسلوب […]

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