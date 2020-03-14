مطار السليمانية للوافدين من أوربا: هذه مدة الحجر الصحي بسبب كورونا

2020/03/14 | 18:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت ادراة مطار السليمانية الدولي، اليوم السبت، عن وضع المسافرين القادمين من عدد الدول في الحجر الصحي.وقالت ادارة المطار في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه “واستناداً الى البيانين رقم 16 و17 الصادر من قبل اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كردستان، انها تعلم المواطنين العراقيين والاجانب القادمين الى مطار […]

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