بارزاني يدعو لتقديم العون للحكومة لاحتواء كورونا وتداعياته

2020/03/14 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، ان حكومته ستواصل اتحاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته على اقتصاد الإقليم، داعيا الاطراف السياسية كافة وسكان الإقليم إلى القيام بواجباتها ومساعدة الحكومة.

ووجه بارزاني خطابا متلفزا للرأي العام الكوردستان، تطرق فيه الى الطرق المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا، شاكرا الجميع على التزامهم بالتعليمات والإجراءات المتبعة في الاسابيع الماضية للحفاظ على سلامتهم، وان دعمهم وتعاونهم مهم جداً لتعزيز التدابير في احتواء الفيروس.

كما شكر بارزاني اللجنة الوزارية المشكلة لمكافحة كورونا والجهات المختصة لما بذلوه من جهود في وقاية المواطنين، واستمرارهم في تأمين الاحتياجات اليومية للناس والسيطرة على الأسواق، موجها شكره ايضا لوزارة الداخلية وقوات الشرطة والآسايش (الأمن) والوحدات الإدارية وكذلك وزارة الصحة الذين يعملون ميدانياً في تقديم الخدمات للمواطنين.

وعبر عن عرفانه بالجميل لفرق الطوارئ الصحية والأطباء الذي يعرضون حياتهم إلى المخاطر للحفاظ على سلامة الجميع، مبينا ان من الواضح أن اقليم كوردستان، شأنه في ذلك شأن باقي مناطق العالم، يواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا.

واشار الى ان إقليم كوردستان عمد قبل العديد من الدول إلى اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية واصدار التوجيهات الصحية وتخصيص ميزانية والقيام بالخطوات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا مثل تعطيل الدوام في المدارس والجامعات وتعطيل الدوام في المؤسسات والحد من التنقل في المعابر الحدودية ومنع التجمعات العامة واجراء الفحوصات في المطارات والمنافذ الحدودية.

ونوه الى انه بعد إجراء دراسة للأوضاع قررت منع التنقل بين محافظات الإقليم وبينها وبين المحافظات العراقية الاخرى ، لافتا الى "اننا الان في مرحلة جديدة ويتعين حظر التجول في مدن إقليم كوردستان وبلداته"

كما اشار الى ان حكومته تبذل الجهود كافة وتسعى لحماية أرواح الناس والحفاظ على سلامتهم، مبينا ان كل الإجراءات التي تقوم بها هي لحماية سلامتهم وعلى وجه الخصوص منع التنقل بهدف تقليل التواصل إلى أقصى حد ومن أجل ألا يصاب الآخرون من المصابين.

وشدد بارزاني على انه "نحن مسؤولون عنكم وأنتم مسؤولون عن أرواحكم وأقربائكم ومعارفكم والمواطنين الاخرين لذا فإننا في حال تكاتف المواطنون في عموم مناطق الإقليم مع الحكومة وتم تنفيذ التعليمات سنتمكن من الحد من انتشار هذا البلاء وكلما سارعنا في مساعدة بعضنا بعضاً كلما أسرعنا من العودة إلى الحياة الطبيعية"

واوضح إن هذا الوباء الذي انتشر في اقليم كوردستان وأكثر من 100 دولة قد الحق خسائر بشرية، وحتى الان في الإقليم هناك 28 إصابة فيما توفي شخص واحد، معربا عن التعازي لأهالي الفقيد مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين كافة.

وعبر بارزاني عن الأسف كون المؤشرات السلبية للأوضاع تبدو واضحة وستتضح أكثر وقد تزيد في الأيام المقبلة، مستدركا انه على الرغم من ذلك فإن بامكان كل شخص أن يلعب دوراً فعالاً في مكافحة الفيروس، داعيا إلى الالتزام بالتعليمات الصحية لوزارة الصحة والقيام بغسل أيديهم باستمرار ولزوم المنازل قدر المستطاع وفي حال الشعور بأي من الأعراض الاتصال بالرقم 122 لكي يتلقوا المساعدات اللازمة.

وبيّن بارزاني إن مخاطر الفيروس على أرواح الناس جدية وكذلك تداعياته على الاوضاع الاقتصادية جدية وصعبة، مستدركا انه يذكّر الجميع "بأننا تعرضنا في السابق إلى مخاطر أصعب وتمكنا من مواجهتها والتغلب عليها والمثال على ذلك هو عشرات المواجهات مع ظلم الدكتاتورية والإرهاب ورغم ذلك انتصرنا لذلك"، معربا عن ثقته "بأننا في هذه المرة ايضاً وبمساعدة بعضنا بعضاً وبالالتزام بالتوجيهات الصحية سنتمكن مجتمعين متكاتفين من التغلب وتجاوز الاوضاع الصعبة".

وطالب بارزاني الجهات ذات العلاقة في الحكومة وأصحاب الأملاك بمراعاة الوضع إزاء أرزاق المحال التجارية المستأجرة وتحمل الخسائر بصورة مشتركة بهدف تقليل الأعباء على المستأجرين.





كما اشار بارزاني الى إن حكومة إقليم كوردستان ستواصل اتحاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته على اقتصاد إقليم كوردستان وستضع وتبذل كل طاقاتها لحماية سلامة مواطني إقليم كوردستان وصحتهم، داعيا الاطراف السياسية كافة إلى القيام بواجباتها ومساعدة الحكومة.

ولفت بارزاني الى ان المؤسسات الحكومية ستقوم خلال الايام المقبلة بإبلاغ المواطنين بمراحل المواجهة مع الفيروس مرحلة بعد أخرى والإعلان عن التدابير اللازمة والكفيلة لتخطي الأوضاع.

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