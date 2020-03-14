وزير الثقافة يهنئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة(البرونايا)

2020/03/14 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى أبناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، بمناسبة عيد برونايا (عيد الخليقة)، تمنى لهم جميعا السلام والإزدهار والرفعة، مشيداً بوطنيتهم وسعيهم الدائم إلى الإسهام في استقرار وتطور وصمود بلدهم وموطنهم الأول العراق.في ما يلي نصها: “مع حلول عيد […]

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