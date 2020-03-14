الرئيس صالح يهنئ الصابئة المندائية بعيد “برونايا” ويشيد بدورهم في إغناء الحضارة بالبلاد

2020/03/14 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، ابناء طائفة الصابئة المندائية بمناسبة عيد الخليقة، “عيد البرونايا”، مثمنا إسهامهم في إغناء التراث الحضاري والثقافي للبلاد.

وأكد الرئيس صالح في رسالة تهنئة موجهة لأبناء المكون الصابئي، إن التنوع الديني والحضاري في البلاد، يعتبر مصدراً من مصادر القوة، وله دلالة على تماسك مجتمعنا بقيمه الأصيلة في العيش المشترك الذي يجمعنا عبر عقود من الزمن على امتداد جغرافية وطننا من شماله إلى جنوبه، مضيفا اننا بوحدتنا وتماسكنا وسعينا جميعا سنصل الى اهدافنا المشتركة، ونلبي مطالب شعبنا المشروعة وننجز استحقاق الإصلاح المنشود، فيما ختم الرئيس صالح الرسالة بالقول، لابديل أمامنا إلا الايمان والتمسك بوحدتنا الوطنية، وإرساء قيم التآخي والتسامح والتعاون لبناء العراق على أسس الحرية والمساواة وقيم العدالة والديمقراطية لتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

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