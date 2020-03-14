العتبة الحسينية تعلن ذكرى المبعث النبوي يوما عالميا للقران الكريم

2020/03/14 | 18:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية، السبت، اطلاقها حملة كبرى لإعلان يوم المبعث النبوي الشريف “يوما عالميا للقران الكريم”.وقال مدير مركز الاعلام في دار القران الكريم بالعتبة صفاء السيلاوي، انه “في بادرة […]

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