بيان من خلية الأزمة في محافظة البصرة

2020/03/14 | 18:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى أهالي محافظة البصرة الكرام تدعوكم خلية الأزمة في محافظة البصرة إلى عدم الخروج من منازلكم إلا للأمور الطارئة اعتبارًا من يوم الأحد 15 آذار ولمدة 3 أيام وذلك كإجراء […]

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