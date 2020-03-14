تعليق ناري من ميسي على انتشار فيروس كورونا في برشلونة

2020/03/14 | 18:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، رسالة دعم لكل المُصابين حول العالم بفيروس كورونا، وشدد على ضرورة اتباع التعليمات لتخطي هذه الفترة الصعبة.وقال ميسي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “إنها أيام مُعقدة، ونحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد بوضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون، لأن الأمر أثر عليهم […]

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