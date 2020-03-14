شرطة السليمانية تصدر 6 قرارات واجراءات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا

2020/03/14 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية أصدرت مديرية شرطة السليمانية، اليوم السبت، 6 قرارات واجراءات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا.وقالت المديرية في بيان أنه “للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فايروس كورونا، اصدرنا عدد من القرارات والتعليمات التي تدخل حيز التنفيذ بدءأ من يوم غد الاحد الموافق 15-3-2020″، داعيا الجميع الى “الالتزام بها”، ومحذرا في الوقت نفسه […]

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