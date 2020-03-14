الجبهة التركمانية: قلقون إزاء عدم إنجاز قانون الانتخابات

2020/03/14 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعرب نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، اليوم السبت، عن قلقه إزاء عدم إنجاز قانون الانتخابات، فيما طالبت بتخصيص وزارة للمكون التركماني في الحكومة المقبلة.وقال توران في تصريح صحفي، إن "القوى السياسية الشيعية إلى الآن لم تحسم ملف رئاسة الوزراء، على الرغم من قرب انتهاء المدة الدستورية".وأضاف أنه "كان الأفضل أن يجري اختيار رئيس الوزراء ضمن الفضاء الوطني"، داعياً "رئيس الوزراء المقبل إلى استيزار شخصية تركمانية في حكومته كاستحقاق قومي وانتخابي".وأشار إلى أن "هناك قلقاً من عدم إنجاز قانون الانتخابات من بعض الجهات التي لا ترغب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد".

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