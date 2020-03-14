اصابة رئيس ريال مدريد ومدير برشلونة بفيروس كورونا

2020/03/14 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت صحيفة "الماركا" الاسبانية ، اليوم السبت ، أن نائب رئيس نادي فلامنغو البرازيلي ماورتسيو غوميز دي ماتوس الذي تعرض الى اصابة بفيروس كورونا سبق له ان التقى قبل ايام قلائل رئيس نادي ريال مدريد ومدير الكرة بنادي برشلونة.وكان ماورتسيو غوميز ، قد زار إسبانيا مؤخراً والتقى بالعديد من المسئولين في ناديي ريال مدريد وبرشلونة ، حيث التقى برئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حتى أنه زار معه متحف سانتياغو برنابيو.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن غوميز التقى بمدير برشلونة الرياضي إيريك أبيدال وبعض المسئولين في النادي الكاتالوني.وتم إدخال غوميز إلى مستشفى سانتا لوزيا في مدينة برازيليا منذ الخميس الماضي، وجاء تأكيد إصابته بالكورونا بعد أن خضع مع لاعبي وموظفي فلامينغو لاختبارات الكشف عن الفيروس في مركز تدريب النادي.

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