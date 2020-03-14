البارزاني في خطاب لمواطني كردستان: أغسلوا ايديكم والزموا منازلكم

2020/03/14 | 19:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا رئيس اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، مواطني الاقليم الى الالتزام بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها سلطات الاقليم الصحية في مواجهة انتشار وباء كورونا في المحافظات الثلاث، مشيراً الى ان الاجراءات تهدف الى الحفاظ على ارواح المواطنين بمواجهة هجمة “غير متوقعة” للفايروس.واضاف بارزاني في خطاب وجه الى مواطني اقليم كردستان “اننا […]

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