شاهد بالفيديو: بـ”الموسيقى والغناء”.. هكذا يقضي الإيطاليون “حظر التجول” من شرفات المنازل

2020/03/14 | 19:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لجأ الايطاليون إلى التعايش مع قرار حظر التجول لمنع انتشار كورونا، بقضاء لحظات مرحة تشاركية من شرفات المنازل، بالغناء والموسيقى.وأظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، قضاء الايطاليين، أوقات حظر التجول والحجر في المنازل، بالغناء والموسيقى من شرفات المنازل متشاركين مع الجيران على نطاق واسع.وبدأت هذه الظاهرة على ما يبدو في […]

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