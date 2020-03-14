كربلاء  تقرر الاستمرار بمنع الدخول الى المحافظة

2020/03/14 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..جددت محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، الاستمرار في قراراتها الاحترازية الوقائية لمكافحة مرض فايروس كورونا في الاجتماع السابق لخلية الازمة المركزية لحفظ سلامة اهالي المحافظة .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “خلية الازمة العليا في المحافظة جددت قراراتها […]

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