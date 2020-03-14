2020/03/14 | 19:02 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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أجواء غائمة وأمطار رعدية.. طقس العراق: رياح متسارعة وغبار في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
توقع المنبئ الجوي صادق عطية، السبت، استمرار حالة عدم الاستقرار في اجواء العراق وذلك في عموم مدن البلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أجواء غائمة وأمطار رعدية.. طقس العراق: رياح متسارعة وغبار في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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