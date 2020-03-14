أجواء غائمة وأمطار رعدية.. طقس العراق: رياح متسارعة وغبار في هذه المناطق

2020/03/14 | 19:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توقع المنبئ الجوي صادق عطية، السبت، استمرار حالة عدم الاستقرار في اجواء العراق وذلك في عموم مدن البلا...

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