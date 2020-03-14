نائب عن بدر : هناك مخطط للانقلاب على شيعة السلطة

2020/03/14 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال النائب عن كتلة بدر حامد الموسوي، إن “الامريكان بدأوا بتنفيذ مشروعهم في استهداف الوسط والجنوب الشيعي وادخاله في فوضى وصراع جديد بين اقطاب السلطة الشيعية الذي اضعف الدولة وحول وزاراتها الى دكاكين للسرقة الحزبية” منوها الى أن هناك “مخطط انقلاب وشيك على شيعة السلطة وبمباركة […]

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