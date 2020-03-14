الامن والدفاع النيابية تكشف اسماء الجهات المتورطة بقصف قاعدة التاجي

2020/03/14 | 19:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، السبت عن اسماء الجهات المتورطة بقصف قاعدة التاجي للمرة الثانية بصواريخ.وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن” السيناريو الامريكي في […]

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