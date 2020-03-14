اصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا


اصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا
2020/03/14 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

أفادت وسائل اعلام، السبت، بإصابة وزيرة البيئة الفرنسية، إليزابيث بورن بفيروس كورونا.

وذكرت محطة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links