2020/03/14 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم
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وذكرت محطة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أفادت وسائل اعلام، السبت، بإصابة وزيرة البيئة الفرنسية، إليزابيث بورن بفيروس كورونا.
وذكرت محطة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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