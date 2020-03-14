اصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

2020/03/14 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفادت وسائل اعلام، السبت، بإصابة وزيرة البيئة الفرنسية، إليزابيث بورن بفيروس كورونا.

وذكرت محطة ...





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