شرطة السليمانية تصدر 6 قرارات واجراءات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا

2020/03/14 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

أصدرت مديرية شرطة السليمانية، السبت، 6 قرارات واجراءات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان أنه "للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فايروس كورونا، اصدرنا عدد من القرارات والتعليمات التي تدخل حيز التنفيذ بدءأ من يوم غد الاحد الموافق 15-3-2020"، داعيا الجميع الى "الالتزام بها"، ومحذرا في الوقت نفسه "المخالفين من الاجراءات القانونية".

واضافت أن القرارات والتعليمات الجديدة هي: السماح بفتح المخابز وافران الصمون والماركتات والصيدليات ومحلات البقالة داخل الاحياء، والسماح لخدمة توصيل الخضروات والفواكه داخل المدينة، والسماح بخروج المواطنين ضمن حدود الأحياء والأزقة لغرض الاحتياجات".

وتابعت المديرية انه "سيتم سحب اجازات السوق ووثيقة ملكية السيارات (السنوية) من المواطنين الى ان ان يرجع الى منطقته، والسماح لموظفي الدوائر الخدمية حصرا بالحركة داخل المدينة مثل دوائر (الكهرباء، الصحة، البلدية، والقوات الامنية)، بالاضافة الى السماح بحركة العجلات التي تقوم بنقل المرضى الى المستشفيات".

وكانت وزارة داخلية إقليم كردستان قررت، الجمعة (13 آذار 2020) فرض منع للتجول داخل مدن اربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة.

وذكرت وزارة داخلية الإقليم، في بيان موجز، أنه "اعتباراً من الساعة 12 من منتصف ليل الجمعة، سيتم ايقاف الحركة داخل مدينتي اربيل والسليمانية ولغاية 48 ساعة للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا".

وأضافت: "على جميع المواطنين البقاء في منازلهم لكي تتمكن الفرق الصحية من اداء مهامها والاتصال بالرقم 122 عند حدوث اي حالة غير طبيعية".

وتابعت: "على المواطنين الذين عادوا من ايران بطرق غير شرعية الاتصال بالفرق الصحية بأسرع وقت والا سيتم التعامل معهم وفق القانون بتهمة التعمد في نشر المرض، بالإضافة الى نقلهم الى اماكن العزل الصحي".

وأكملت: "على غرف العمليات في محافظتي السليمانية واربيل الدخول في حالة التأهب القصوى لتنفيذ القرارات الصادرة أعلاه".

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