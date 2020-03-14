2020/03/14 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أجاب المرجع الديني، علي السيستاني، على استفتاء ورده بشأن استخدام الحاسوب والانترنت في الدائرة لأمور...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السيستاني يجيب على استفتاء بشأن استخدام الحاسوب والانترنت في الدائرة لأمور خاصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السيستاني يجيب على استفتاء بشأن استخدام الحاسوب والانترنت في الدائرة لأمور خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).