2020/03/14 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد اتصاله مع شخص مشتبه بإصابته بالفيروس.وقال سيليري، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه عزل نفسه “بمجرد أن أدرك أن لديه أعراض” الفيروس، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.وأضاف: “لقد اتبعت على الفور جميع البروتوكولات كما قالت الوزارة..لا تزال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب وزير الصحة الإيطالي يعلن إصابته بفيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب وزير الصحة الإيطالي يعلن إصابته بفيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).