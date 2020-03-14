إقليم كوردستان يعلق التبادل التجاري مع إيران في معبر بري

2020/03/14 | 19:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت إدارة الجمارك في إقليم كوردستان العراق يوم السبت تعليق التبادل التجاري مع إيران في معبر حدودي.

وجاء في كتاب صادر عن مدير الجمارك العامة في الإقليم سامال عبد الرحمن، فإن الأخير قرر تعليق الحركة التجارية في معبر برويزخان الحدودي المحاذي لإيران بشكل مؤقت، وذلك ضمن التدابير الوقائية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا.

وأضاف عبد الرحمن، أن حركة التبادل التجاري ستتوقف بدءاً من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت ولغاية 16 آذار/مارس الجاري.

وسجل الإقليم 28 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وقاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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