ديرالزور: تأهيل الآبار في منطقة البادية الشمالية ضرورة ملحّة

2020/03/14 | 19:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – أنهت #لجنة_الزراعة التابعة لمجلس ديرالزور المدني، بالتنسيق مع لجنة المنظمات، مشروع تأهيل الآبار في بادية ريف #دير_الزور الشمالي، والذي سيساهم في تأمين حاجة السكان من الكميات

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