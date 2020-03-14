الأعلام الأمريكي يكشف عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

2020/03/14 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية_أين} كشفت وسائل إعلام أميركية عن عدد جديد للاصابات والوفيات بسبب الفيروس كوفند 19 كورونا، حيث ذكرت بأن عدد الإصابات وصل إلى 2340 حالة بينما الوفيات فحصلت ل50 شخص لغاية الآن.

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