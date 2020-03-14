بايولوجية “تصدم” العالم: اللاعبون يتقاضون أكثر من الباحثين بـ1000 مرة.. دعوا رونالدو يعالجكم!

2020/03/14 | 19:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت طالبة دكتوراه بايولوجيا ايطالية الجنسية، صدمة بعدما قارنت بينما يتقاضاه لاعب كرة القدم مقابل مايتقاضاه الباحثون في علم الاحياء، قائلة اذهبوا الى رونالدو ليعالجكم.وكتبت الطالبة الايطالية في تغريدة: “تعطون لاعب كرة قدم مليون يورو ولباحث البيولوجية 1300 يورو شهريا..أذهبوا الى رونالدو لكي يجد لكم العلاج”.واثارت التغريدة اهتمام […]

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