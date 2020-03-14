فلاي بغداد تروي تفاصيل احتجاز طائرة عراقية في تركيا.. ومارافقها من فوضى واعمال شغب من قبل الركاب!

2020/03/14 | 19:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شركة فلاي بغداد، اليوم السبت، تفاصيل احتجاز طائرة عراقية في تركيا، ومنع المسافرين من مغادرة الطائرة، ومارافقها من “فوضى” من قبل الركاب داخل الطائرة.وقال المدير التنفيذي لشركة فلاي بغداد بشير الشباني في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “في 13 مارس 2020 ، كانت رحلتنا IF211 من بغداد […]

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