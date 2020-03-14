إسرائيلُ هي العدوُ الوحيدُ والخصمُ اللدودُ

2020/03/14 | 19:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم د.مصطفى يوسف اللداوي ما كان أحدٌ منا أو من أسلافنا السابقين لنا، عرباً كانوا أو فلسطينيين، مسلمين أو مسيحيين، من الذين عاصروا النكبة وشهدوا النكسة، وعاشوا مرارة الهزيمة […]

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