حكاية الأقرع الذي يتباهى بشعر ابنة خالته !

2020/03/14 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة القاء نظرة عابرة على وسائل اعلام ابن سلمان كفيل بان يكشف العلاقة القائمة بينه وبين حكومة بلاده مع امريكا وشخص ترامب.هذه المسالة اصبحت واضحة للعيان واكثر مما سبق لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا في انحاء العالم .تزامنا مع انتشار فيروس كورونا بادرت وسائل اعلام سلمانكو وبشكل غير مسبوق الى الايحاء […]

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