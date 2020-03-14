جعفر صادق علاوي: فيروس كورونا يموت بدرجات الحرارة العالية

2020/03/14 | 19:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة جعفر صادق علاوي، أن هناك طريقة وحيدة للخلاص من فيروس كورونا، فيما أشار الى ان الفيروس يموت بدرجات الحرارة العالية.وقال علاوي، إن المرجعية العليا دعمت قرارات خلية الأزمة بشأن التجمعات والزيارات واستجابت لما طالبنا به، مشيراً … Readmore

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