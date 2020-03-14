البارزاني يشيد بجهود الجهات الصحية والأمنية ويطالب أصحاب الأملاك بتخفيف الأعباء عن المستأجرين

2020/03/14 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ان حكومة الاقليم ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته على اقتصاد الإقليم، والحفاظ على سلامة مواطنيه.

وأوضح البارزاني في كلمة متلفزة، ان الإجراءات الاحترازية المتخذة، والتي كان من بينها تعطيل الدوام في المدارس والجامعات في المؤسسات، والحد من التنقل في المعابر الحدودية ومنع التجمعات، ومنع التنقل بين المحافظات، وحظر التجول داخل مدن الاقليم، كان الهدف منها حماية أرواح المواطنين، داعيا الاطراف السياسية إلى القيام بواجباتها وتقديم المساعدة في هذا المجال.

وأشاد البارزاني بجهود الجهات الصحية والأمنية وعملها لوقاية المواطنين، واستمرارها في تأمين الاحتياجات اليومية، والسيطرة على الأسواق، مطالبا في ذات الوقت الجهات ذات العلاقة في الحكومة وأصحاب الأملاك بمراعاة الوضع إزاء أرزاق المحال التجارية المستأجرة، وتحمل الخسائر بصورة مشتركة بهدف تقليل الأعباء على المستأجرين.

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