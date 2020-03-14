القضاء الأعلى ينفي إصدار حكم بالإعدام بحق متظاهر

2020/03/14 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مجلس القضاء الأعلى، الانباء المتداولة حول إصدار حكم الإعدام على أحد المتظاهرين، او نية إصدار مثل هذا الحكم مستقبلا.

وأكد المجلس في بيان، انه سبق وأن اوضح ان حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور، ولا يجوز قانونا محاسبة شخص يستخدم حقا مكفولا دستوريًا وقانونيًا، مبينا ان تلك المعلومات المغلوطة هي جزء من شائعات كاذبة، تروج لها العصابات الإلكترونية، والتي تم كشفها قبل أيام، متعمدة اثارة الرأي العام ضد القضاء، في محاولة منها للضغط عليه لغلق هذه القضية.

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