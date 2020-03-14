اجراءات الأردن لمواجهة كورونا : عزل جوي كامل 

2020/03/14 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية السبت تعليق كامل النشاط الرياضي في البلاد حتى إشعار آخر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.وأتى القرار في أعقاب خطوات حكومية أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز بهدف التعامل مع فيروس “كوفيد-19″، شملت تعليق كافة الرحلات الجوية من والى المملكة اعتبارا من الثلاثاء، وتعليق دوام المدارس والصلاة […]

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