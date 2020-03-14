بارزاني: ندرس حظر التجوال في جميع مدن إقليم كردستان

2020/03/14 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، منع التنقل بين محافظات الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى فيما أكد أن المرحلة الجديدة يتعين حظر التجول في مدن إقليم كوردستان وبلداته.وقال بارزاني في بيان "كلكامش برس" مسخة منه، إن "المرحلة الجديدة يتعين على الإقليم حظر التجول في مدن إقليم كوردستان وبلداته".وأضاف أن "حكومة الإقليم عمدت قبل العديد من الدول إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وإصدار التوجيهات الصحية وتخصيص ميزانية والقيام بالخطوات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا".وأشار إلى أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 28، فيما توفي شخص واحد في الإقليم حتى الآن".وطالب بارزاني "الجهات ذات العلاقة في الحكومة وأصحاب الأملاك بمراعاة الوضع إزاء المحال التجارية المستأجرة وتحمل الخسائر بصورة مشتركة بهدف تقليل الأعباء على المستأجرين"، مؤكدا ان "حكومة إلاقليم ستواصل اتحاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية".

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