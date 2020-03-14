اعلان 10 حالات وفاة أخرى بفيروس كورونا في بريطانيا

2020/03/14 | 19:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم السبت، عن 10 حالات وفاة أخرى ناجمة عن فيروس كورونا ، وهو ما يضاعف تقريباً عدد الوفيات في بريطانيا منذ يوم الجمعة.وقال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتتي، في بيان: “يؤسفني أن أؤكد وفاة 10 مرضى آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إنجلترا”.وكان […]

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