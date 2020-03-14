من يصدق العراقيون؟ تضارب تقديرات بين وزير الصحة ووكيله الفني..هل سيقضي الصيف على كورونا؟

2020/03/14 | 19:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ألقى تضارب التصريحات بين وزير الصحة والبيئة جعفر علاوي والوكيل الفني جاسم الفلاحي بالضوء على طبيعة الرؤية الطبية العراقية لمكافحة انتشار وباء كورونا في البلاد.الصيف وكورونا: في خبر على إحدى القنوات الإخباري تنقل عن علماء إن فايروس كورونا ستنتهي فاعليته في الصيف ويكون إنفلاونزا عادية!!! ماذا يعني هذا ودون أي توضيح […]

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