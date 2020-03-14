الحزب الشيوعي السوداني - الحزب الشيوعي وُلد ليبقي

2020/03/14 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني مقدمة تقود الثورة المضادة حملة ضد الحزب الشيوعي بتلفيق تهم الإرهاب ، في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء ، لقد أكدت التجربة في بلادنا أن الهجوم علي الديمقراطية يبدأ بمصادرة نشاط الحزب الشيوعي ، لقد فشلت كل اشكال القمع ناعمه وعنيفه لوقف مسيرة الحزب الشيوعي ، وذهبت ريح كل الديكتاتوريات التي حاولت اقتلاع الحزب الشيوعي وتصفيته، فخلال أكثر من 70 عاما غرس الحزب جذورة عميقه في تربة الواقع الس......

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