سعيد الوجاني - المرأة والجنس في المجتمع الرأسمالي

2020/03/14 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني 8 مارسبأية عيد عدت يا عيد /// بما مضى ام في امرك تجديد .ارتبط اسم المرأة بالجنس في المجتمع الرأسمالي ، بسبب المفاهيم المترسخة عبر قرون من العبودية ، ابتداء من ظهور المجتمع الطبقي ، غير ان الرأسمالية استغلت هذا الوضع لتجعل من الجنس اخطر ميدان تركز فيه دعايتها واستلابها ، وان كنا سنركز على هذه النقطة ، فلأنها أصبحت مرض العصر ، ويجب ان توضع في اطارها الصحيح .ان المجتمع الرأسمالي يخلق شكل......

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