أبو ناصيف مختار - اقتصاد الندرة، وأيديولوجيا الرعب

2020/03/14 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أبو_ناصيف_مختار يخيّم الخوف هذه الأيام على أغلب شعوب الأرض بسبب تفشي الوباء المعروف باسم "كورونا" الذي فتك بحياة آلاف من الناس خلال فترة وجيزة.فقد بات الخوف والرعب سمة الحياة اليومية التي يحياها جميع الناس، وإن بدرجات متفاوتة.وقد نتج عن هذا المناخ الجديد، الذي عملت وسائل الإعلام بتعدد وسائطها في مختلف دول العالم على التركيز عليه، وضعا جديدا يمكن وسمه بكونه "خطيرا" ومضادا للطبيعة الاجتماعية للإنسان ذاته.ذلك أن ......

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