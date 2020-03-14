2020/03/14 | 19:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السبت / 14 / آذار – 2020 وفقا لمحللين في الصحيفة الصينية “سوهو”، هناك سيناريو واحد فقط، حيث يمكن لروسيا هزيمة الولايات المتحدة دون استخدام الأسلحة النووية.صرح المحللون الصينيون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة صينية تتحدث عن هزيمة الولايات المتحدة دون أسلحة نووية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة صينية تتحدث عن هزيمة الولايات المتحدة دون أسلحة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).